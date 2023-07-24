РФ нанесла удар "Шахедами" по Дунайским портам: есть разрушения и пострадавшие

РФ совершила очередную воздушную атаку по Одесской области ночью 24 июля. Оккупанты нанесли удар с использованием ударных дронов типа "Shahed" по Дунайским портам. В результате атаки есть повреждения инфрастуктуры.

Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в эфире телемарафона.

Так, силами и средствами ППО ВСУ было сбито три вражеских "Шахеда", однако были и попадания.

По словам Гуменюк, в результате атаки противника есть пострадавшие.

"К сожалению, есть попадание в один из портов. Там разрушен аграрный ангар, в котором хранилось зерно. Повреждены еще несколько резервуаров для других видов грузов, нанесены повреждения портовым объектам, т.е. краны и другое. Но есть информация о трех работниках порта. Последствия атаки уточняются", - сказала она.

Между тем в ОК "Юг" сообщили, что предварительно известно о 4 пострадавших работниках порта, при этом информация еще уточняется.

"Этой ночью почти 4-х часовая атака дронами "Shahed-136" была направлена по портовой инфраструктуре Дуная. 3 дрона уничтожены силами противовоздушной обороны", - говорится в заявлении.

Военные добавили, что в результате удара по ангару с зерновыми в одном из производственных помещений резервуара произошел пожар, который оперативно ликвидирован.

Российские атаки по Одессе и области

Этой ночью, 24 июля, российские оккупанты снова атаковали Одесскую область, для ударов применяя дроны. Во время воздушной тревоги на юге области раздались взрывы.

Напомним, что прошлой ночью, 23 июля, войска РФ выпустили по центру Одессы 19 ракет разных типов. Силы ПВО ВСУ сбили 9 из них. Та атака на город стала самой массированной с начала полномасштабной войны.

Российские ракеты попали в исторический центр Одессы. В частности, частично был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Детальнее о последствиях российских ракетных ударов по Одессе ночью 23 июля - читайте в материале РБК-Украина.

Отметим также, что РФ после выхода из "зерновой сделки" почти каждую ночь наносит ракетные удары по Одессе и области. Также враг применяет дроны-камикадзе и ракеты разных типов для ударов по Херсонской и Николаевской областях, в результате чего гибли и получали ранения мирные жители.

Так, перед этим, 23 июля оккупанты совершили очередную комбинированную атаку по Одессе и области с применением крылатых ракет типа "Оникс", Х-22 и "Калибр". По данным ОВА, в результате обстрела повреждены гражданские объекты, жилые дома.