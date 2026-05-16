Дроны ударили по химзаводу на Ставропольщине, вспыхнул пожар

Ночью 16 мая беспилотники атаковали химическое предприятие "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае России. На объекте вспыхнул масштабный пожар. Местные жители сообщают, что система ПВО не сработала ни разу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые каналы и Exilenova+ .

Серия взрывов прогремела в Невинномысске около 2:30 ночи. На видео, опубликованных местными жителями, видно масштабный пожар на территории завода.

Пожар разгорался в течение нескольких десятков минут. Местные жалуются: кроме звуков взрывов от дронов, ни одного выстрела ПВО слышно не было.

"Невинномысский Азот" - крупное химическое предприятие Ставропольского края. Официальной информации от российских властей о последствиях атаки не поступало.