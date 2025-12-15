RU

Дроны СБУ третий раз за неделю атаковали нефтедобычу РФ в Каспийском море, - источники

Иллюстративное фото: СБУ в третий раз атаковала нефтедобычу РФ в Каспийском море (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Беспилотники Службы безопасности Украины в третий раз за последнюю неделю нанесли удар по нефтедобывающим платформам России в Каспийском море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как сообщают источники, дальнобойные дроны Центра специальных операций "Альфа" СБУ на этот раз поразили платформу компании "Лукойл-Нижневолжскнефть" на нефтегазоконденсатном месторождении имени Корчагина.

В результате атаки было повреждено критически важное оборудование, из-за чего производственные процессы на объекте остановились.

Отмечается, что 11 и 12 декабря беспилотники СБУ уже атаковали нефтедобывающие платформы на месторождениях имени Филановского и Корчагина. Месторождение имени Филановского является одним из крупнейших разведанных в России и в ее секторе Каспийского моря - его запасы оцениваются в 129 млн тонн нефти и около 30 млрд кубометров газа.

"СБУ продолжает активную работу, которая уменьшает поступление нефтедолларов в бюджет рф, а соответственно - и способность финансировать войну против Украины. Ни один российский объект, работающий на войну, не в безопасности независимо от места его расположения", - сообщил информированный источник в СБУ.

 

 

 

Удары СБУ по нефтяным объектам РФ по нефтяным объектам РФ

Напомним, утром пятницы, 12 декабря, стало известно, что беспилотники СБУ остановили работу нефтедобывающей платформы в Каспийском море. Это первый случай, когда Украина поразила объект РФ, связанный с добычей нефти в этом регионе.

А уже вечером того же дня беспилотники Службы безопасности Украины нанесли повторный удар по нефтедобывающим платформам РФ в Каспийском море. В результате атаки производственные процессы приостановлены.

