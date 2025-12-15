UA

Дрони СБУ втретє за тиждень атакували нафтовидобуток РФ у Каспійському морі, - джерела

Ілюстративне фото: СБУ втретє атакувала нафтовидобуток РФ у Каспійському морі (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Безпілотники Служби безпеки України втретє за останній тиждень завдали удару по нафтовидобувних платформах Росії в Каспійському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Як повідомляють джерела, далекобійні дрони Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ цього разу уразили платформу компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть" на нафтогазоконденсатному родовищі імені Корчагіна.

Внаслідок атаки було пошкоджено критично важливе обладнання, через що виробничі процеси на об’єкті зупинилися.

Зазначається, що 11 та 12 грудня безпілотники СБУ вже атакували нафтовидобувні платформи на родовищах імені Філановського та Корчагіна. Родовище імені Філановського є одним із найбільших розвіданих у Росії та в її секторі Каспійського моря - його запаси оцінюють у 129 млн тонн нафти та близько 30 млрд кубометрів газу.

"СБУ продовжує активну роботу, яка зменшує надходження нафтодоларів до бюджету рф, а відповідно - й спроможність фінансувати війну проти України. Жоден російський об’єкт, що працює на війну, не є в безпеці незалежно від місця його розташування", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

 

 

Удари СБУ по нафтових об'єктах РФ

Нагадаємо, зранку п'ятниці, 12 грудня, стало відомо, що безпілотники СБУ зупинили роботу нафтовидобувної платформи у Каспійському морі. Це перший випадок, коли Україна уразила об’єкт РФ, пов’язаний із видобутком нафти в цьому регіоні.

А вже ввечері того ж дня безпілотники Служби безпеки України завдали повторного удару по нафтовидобувних платформах РФ у Каспійському морі. Внаслідок атаки виробничі процеси призупинено.

