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Дроны ГУР атаковали НПЗ в Волгоградской области РФ, - источники

Россия, Суббота 11 мая 2024 14:53
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Дроны ГУР атаковали НПЗ в Волгоградской области РФ, - источники Фото: ГУР атаковало НПЗ в Волгоградской области (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

В ночь на субботу, 11 мая, дроны Главного управления разведки (ГУР) атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод РФ. Он входит в корпорацию "Лукойла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Как отметили источники, атака произошла около 3:45. Пока известно, что на заводе получили повреждения установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6. Разведчики уточняют, в каком состоянии они находятся в настоящее время.

В то же время повреждение получил кабель управления воздушными холодильниками, в результате чего отключенными оказались 7 из них. Также повреждена дымовая труба печи П-1.

Что известно о заводе

"Лукойл-Волгограднефтепереработка" - предприятие топливно-масляного профиля в Волгограде, введено в строй 21 декабря 1957 года - получение первого бензина, входит в состав ПАО "Лукойл" с начала 1990-х годов.

Завод перерабатывает смесь малосернистых западносибирских и нижневолжских нефтей. Нефть поступает по нефтепроводу Самара - Тихорецк. Готовая продукция отгружается железнодорожным, речным и автомобильным транспортом.

Основным регионом поставки нефтепродуктов является Южный федеральный округ, часть продукции отгружается на экспорт. По данным на 2015 год, объем переработки нефти составил 12,6 млн тонн, при мощности завода 15,7 млн тонн/год.

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