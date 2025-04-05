МИД Украины опроверг ложь РФ о "военных целях" ракетного удара по Кривому Рогу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел Украины.

В частности, вчера, 4 апреля, Россия ударила ракетой по жилому кварталу города Кривой Рог. В результате атаки погибли 18 человек, среди которых 9 детей, и еще 62 человека, среди которых 12 детей, получили ранения различной степени тяжести.

В МИД подчеркнули, что российская баллистическая ракета "Искандер-М" была направлена против обычных жилых домов, детских площадок и другой гражданской инфраструктуры. Кроме того, она была сооружена кассетной боевой частью для максимального поражения большего количества людей.

"Категорически отвергаем российскую ложь о якобы военных целях этого удара. Факты с места совершения преступления свидетельствуют об отсутствии каких-либо военных целей. Целью России был целенаправленный террор против гражданских людей. Этот удар является очередным военным преступлением и грубым нарушением международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что этим ударом РФ "демонстрирует полное пренебрежение" к мирным усилиям при лидерстве президента США Дональда Трампа. Более того, это сигнал Вашингтону о том, что российский диктатор Владимир Путин будет продолжать войну и убивать украинцев, пока не почувствует другой уровень давления и силы.

"Украина была и есть преданной мирным усилиям и сделала конкретные шаги на пути к миру, в отличие от России, которая продолжает тянуть время и совершать зверства", - подчеркнули в министерстве.

Сейчас МИД Украины уже проинформировало всех партнеров в международные организации о деталях вчерашнего удара РФ по Кривому Рогу, тип примененной ракеты и последствия этого преступления. Кроме того, украинская сторона инициировала созыв заседаний ряда международных организаций для надлежащего реагирования, как на обстрел Кривого Рога, так и постоянные обстрелы жилых районов других украинских городов.

"Призываем к четким публичным реакциям, осуждению российских зверств, конкретным действиям для усиления давления на Москву и укрепления Украины, в частности усиление противовоздушной обороны и военной помощи для защиты украинских жизней. Благодарны тем нашим партнерам, которые уже высказались, четко осудили действия российских преступников, оказывают конкретную помощь", - резюмировали в МИД.