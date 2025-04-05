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Россия начала новую информатаку, обвиняя Украину в нежелании переговоров, - разведка

Украина, Суббота 05 апреля 2025 15:45
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Россия начала новую информатаку, обвиняя Украину в нежелании переговоров, - разведка Фото: Россия начала новую информационную атаку против Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия начала новую волну информационной атаки против Украины. Москва обвиняет Украину в якобы нежелании вести переговоры по завершению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы внешней разведки.

За первые пять дней апреля зафиксирована активизация новой информационной кампании России, направленной на дискредитацию Украины. Целью этой операции является обвинение Киева перед странами ЕС и США в якобы нежелании вести переговоры о завершении войны.

Таким образом, Москва пытается переложить ответственность за продолжительность боевых действий на Украину, создавая ложный образ "миротворца", готового к договоренностям. К этой информационной атаке привлечены ведущие российские пропагандистские медиа, такие как "Газета.ru", Sputnik, "Ведомости" и "Военное обозрение".

Кроме того, Россия стремится проникнуть в мировое информационное пространство, формируя впечатление о всеобщей "усталости от Украины". Для этого используются иностранные прокси-медиа, которые позиционируются как независимые источники. Среди них - Reseau International (Франция), Magyar Hírlap (Венгрия), L'AntiDiplomatico (Италия), Ereport (Словакия) и другие.

Параллельно происходит проникновение в украинское информационное пространство через анонимные Telegram-каналы, псевдопатриотические TikTok-аккаунты и YouTube-контент, имитирующий мнения украинских военных или "независимых экспертов". Эти ресурсы распространяют одинаковые месседжи в разных форматах: авторские колонки, фейковые интервью, "аналитические" блоги, графику и видео в соцсетях. Такой подход создает иллюзию многоголосой дискуссии, которая на самом деле координируется из единого центра в Кремле.

Массовые фейки в сети

Украинцев с начала полномасштабной войны предупреждают о массовом распространении фейков. В частности, россияне используют технологии дипфейк для создания видео, которыми пытаются дискредитировать украинское политическое и военное руководство Украины.

Ранее ГУР Минобороны предупреждало, что россияне готовят информационную операцию против Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Также в прошлом месяце россияне массово распространяли фейки о мобилизации в Украине в соцсети X.

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