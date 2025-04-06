Зеленский дал новые поручения по Patriot от США и назвал задачи на "Рамштайн"

Перед Украиной в рамках встречи "Рамштайн" есть две главные задачи - приближение решений по ПВО, а именно Patriot, и вопрос контингентов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Поручил министру обороны и министру иностранных дел активизировать контакты с партнерами по ПВО. В контексте "Рамштайн" встреча готовится. Главных задач на сегодня две: это именно ПВО, именно Patriot, и вторая задача - это контингенты, максимальное приближение всех решений, проработка всех деталей", - проинформировал президент.

Также Зеленский добавил, что "поручил на двусторонней основе работать по ПВО", особенно с Соединенными Штатами Америки, "которые имеют достаточный потенциал, чтобы помочь прекратить любой террор".

"Нужно соответствующее желание и соответствующие решения, чтобы защитить как можно больше жизней от российской баллистики. Также усиление нашего воздушного щита одновременно будет усилением всей дипломатии", - резюмировал президент.