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Дроны СБУ ударили по ряду военных объектов оккупантов в Крыму, - источники

Иллюстративное фото: дроны СБУ ударили по ряду военных объектов оккупантов в Крыму (facebook.com/usofcom)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Сотрудники украинских спецслужб сегодня, 5 декабря, утром ударили беспилотниками по ряду военных объектов россиян на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По информации источников, дроны Службы безопасности Украины поразили: радиолокационную систему "Небо-М" в районе поселка Багерово, стоянку вертолетов, радиолокационную систему П-18 "Терек" и систему управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1М" возле н.п Стрелковое.

Фото: Багерово на карте (нажмите, чтобы увеличить)

"Эта утренняя "бавовна" на военных объектах в Крыму является результатом спецоперации СБУ", - уточняют источники. 

Они добавили, что так СБУ поздравила оккупантов с международным днем волонтера и в очередной раз напомнила, что украинская земля будет в буквальном смысле гореть у захватчиков под ногами. 

Взрывы в Крыму

Напомним, во временно оккупированном Крыму регулярно гремят взрывы. Они часто являются следствием точных ударов украинских военных по российским оккупантам. 

К примеру, сегодня, 5 декабря, утром россияне пожаловались на атаку дронов на нефтебазу в Крыму. Украина пока никак не комментировала эту информацию. 

Также 24 ноября враги заявили о массированной атаке дронов на Крым

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