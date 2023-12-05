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Дрони СБУ вдарили по ряду військових об'єктів окупантів у Криму, - джерела

Ілюстративне фото: дрони СБУ вдарили по ряду військових об'єктів окупантів у Криму (facebook.com/usofcom)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Співробітники українських спецслужб сьогодні, 5 грудня, вранці вдарили безпілотниками по низці військових об'єктів росіян на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За інформацією джерел, дрони Служби безпеки України вразили: радіолокаційну систему "Небо-М" в районі селища Багерове, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 "Терек" та систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" біля н.п Стрілкове.

Фото: Багерове на карті (натисніть, щоб збільшити)

"Ця ранкова "бавовна" на військових об'єктах у Криму є результатом спецоперації СБУ", - уточнюють джерела.

Вони додали, що так СБУ привітала окупантів з міжнародним днем волонтера і вкотре нагадала, що українська земля буквально горітиме у загарбників під ногами.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму регулярно лунають вибухи. Вони часто є наслідком точних ударів українських військових по російських окупантах.

Наприклад, сьогодні, 5 грудня, вранці росіяни поскаржилися на атаку дронів на нафтобазу в Криму. Україна поки що ніяк не коментувала цю інформацію.

Також 24 листопада вороги заявили про масовану атаку дронів на Крим.

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