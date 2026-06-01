Франция задержала в Атлантике танкер "теневого флота" РФ, - Макрон

Военно-морские силы Франции накануне утром взяли на абордаж нефтяной танкер "Тагор", который отплыл из России и находится под международными санкциями.

об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Франции Эммануэля Макрона в X.

По словам Макрона, операцию провели в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке нескольких партнеров - среди них Великобритания. Французские военные действовали в строгом соблюдении норм морского права.

"Наша решимость непоколебима и абсолютна", - подчеркнул президент Франции.

Он отметил, что суда теневого флота одновременно обходят санкции, нарушают морское право и финансируют российскую войну против Украины.

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.



June 1, 2026

"Недопустимо, чтобы корабли обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет", - заявил Макрон.

Президент Франции также обратил внимание на риски, которые такие суда создают для окружающей среды и безопасности судоходства.

"Эти суда, которые пренебрегают даже самыми элементарными правилами морского судоходства, также представляют угрозу для окружающей среды и безопасности всех", - добавил он.