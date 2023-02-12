Четвертая атака за неделю. Войска РФ вновь запустили "Шахеды"
В воскресенье вечером, 12 февраля, российские военные вновь запустили иранские дроны для атаки территории Украины.
Все, что известно об сегодняшней атаке дронов - читайте в материале РБК-Украина.
Что известно на данный момент
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что россияне могли запустить не "Шахеды", а воздушные шары.
- В Харьковской области заявили об отбое тревоги.
- Отбой тревоги объявили в Днепропетровской области. При этом в Никопольской громаде отбоя не было.
- Также тревогу объявили Александровской громаде Кировоградской области.
Где ожидается атака
По состоянию на 20:00 об угрозе российской атаки беспилотниками предупредили жителей Днепропетровской области.
"Два "мопеда". Днепр", - сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.
Он также добавил, что дроны приближаются с востока страны.
"Вообщем на востоке больше их. Будьте осторожны", - заявил Ким.
Также об атаке предупредил глава Днепровского облсовета Николай Лукашук.
"Опять "мопеды". Стражи неба - на защите. Будьте осмотрительны, берегите себя", - сообщил он в Telegram.
На данный момент воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях. Тревога также объявлена в Полтавской области.
Четвертая атака за неделю
Российские оккупанты совершают уже четвертую за эту неделю атаку дронами-камикадзе по территории Украины. Оккупанты уже запускали "Шахеды" 9, 10 и 11 февраля. Помимо этого 10 февраля россияне совершили ракетные удары по Украине - под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры.
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