В Минобороны Румынии заявили, что российскую ракету зафиксировали в 35 км от границы

Система наблюдения ВВС Румынии 10 февраля зафиксировала российскую ракету, летевшую в Украину. Однако она не пересекала воздушное пространство Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Румынии.

"Система воздушного наблюдения ВВС Румынии зафиксировала в пятницу, 10 февраля, воздушную цель, запущенную из акватории Черного моря с корабля Российской Федерации, вблизи Крымского полуострова, скорее всего, крылатую ракету", - говорится в сообщении.

По данным ВВС, ракета вошла в воздушное пространство Украины, а затем пересекла границу Молдовы. Однако она так и не пролетала над Румынией.

"Ближайшая точка траектории цели к воздушному пространству Румынии была зафиксирована радиолокационными системами примерно в 35 км к северо-востоку от границы", - отметили оборонительном ведомстве.

Для контроля воздушного пространства Румыния подняла в воздух два самолета.