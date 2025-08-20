Дроны РФ ударили по Сумщине: есть пострадавшие, пожары на местах попаданий

В ночь на 20 августа российские ударные беспилотники атаковали частный сектор в Ахтырской громаде. На местах попаданий вспыхнули пожары.

В местных Telegram-каналах сообщали о более 20 взрывах.

По предварительным данным, погибших нет. Есть пострадавшие, люди обращаются за медицинской помощью.

"К ликвидации последствий привлечены все экстренные службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь", - сообщил Олег Григоров.