Дроны пролетели 1600 км. СБУ атаковала крупный химзавод в Пермском крае, - источники

Как отметили собеседники, российский завод в Пермском крае атаковали беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ. "Метафракс Кемикалс" - это один из самых крупных производителей метанола в России и Европе.

Кроме метанола, там также производят уротропин, карбамид и пентаэритрит. Эти химкомпоненты необходимы для производства взрывчатки и других материалов военного назначения. Завод находится под международными санкциями.

В сети во время атаки сообщали о как минимум шести взрывах на территории завода. Сотрудников предприятия эвакуировали. Источники в СБУ отмечают, что по предварительным данным, была поражена установка производства метанола.

"СБУ продолжает системно работать по предприятиям, которые снабжают российский ВПК сырьем и компонентами для производства вооружения. Поражение таких объектов снижает темпы производства боеприпасов, затрудняет поставки ресурсов для армии и оказывает непосредственное влияние на снижение интенсивности боевых действий против Украины", - сказал собеседник в СБУ.