Дрони пролетіли 1600 км. СБУ атакувала великий хімзавод у Пермському краї, - джерела

Українські захисники з СБУ атакували безпілотниками російський хімзавод "Метафракс Кемікалс". Він розташований за понад 1600 кілометрів від українського кордону.
Про це РБК-Україна повідомили джерела в СБУ.
Читайте також: СБУ вдарила по нафтовому терміналу в Тамані: чому це важливо
Як зазначили співрозмовники, російський завод у Пермському краї атакували безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ. "Метафракс Кемікалс" - це один із найбільших виробників метанолу в Росії та Європі.
Крім метанолу, там також виробляють уротропін, карбамід і пентаеритрит. Ці хімкомпоненти необхідні для виробництва вибухівки та інших матеріалів військового призначення. Завод перебуває під міжнародними санкціями.
У мережі під час атаки повідомляли про щонайменше шість вибухів на території заводу. Співробітників підприємства евакуювали. Джерела в СБУ зазначають, що за попередніми даними, було уражено установку виробництва метанолу.
"СБУ продовжує системно працювати по підприємствах, які постачають російський ВПК сировиною і компонентами для виробництва озброєння. Ураження таких об'єктів знижує темпи виробництва боєприпасів, ускладнює постачання ресурсів для армії та безпосередньо впливає на зниження інтенсивності бойових дій проти України", - сказав співрозмовник у СБУ.
Нагадаємо, раніше інформацію про удар по хімзаводу в Пермському краї поширило видання Astra.
Воно повідомляло, що під удар потрапив атакований хімічний завод "Метафракс" у місті Губаха Пермського краю (РФ).
За даними очевидців, на території підприємства зафіксовано від чотирьох до шести влучень, що спричинило масштабну пожежу, якій передувала серія вибухів.