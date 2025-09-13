Дроны в Польше должны стать ключевым фактором в отношениях РФ и НАТО, - премьер Финляндии

"Я не думаю, что Россия хочет эскалации войны. Но Россия проводит испытания. В этом случае Россия также наблюдает за реакцией Запада", - заявил Орпо.

По его словам, нарушение воздушного пространства должно стать поворотным моментом в отношении Запада к России. Он надеется, что это приведет к усилению санкций против РФ и усилению военной поддержки Украины.

Он также добавил, что несмотря на удаленность Польши и Украины от РФ, Москва остается постоянной угрозой Финляндии, в ответ на которую Финляндия, среди прочего, значительно увеличивает расходы на оборону.