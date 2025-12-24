Дроны нацгвардейцев уничтожили огнеметную систему РФ "Солнцепек" (видео)

"Солнцепек"

Пивненко обратил внимание, что ТОС-1А "Солнцепек" - тяжелая огнеметная система, стреляющая термобарическими боеприпасами.

Она предназначена для уничтожения легкобронированной, автомобильной техники, а также зданий и сооружений.

При этом известно, что система использует боеприпасы, которые создают мощную взрывную волну, высокую температуру и сильное давление на большой площади.

Система способна выпустить однотипные ракеты с аэрозольной топливной смесью, образующей взрывоопасное облако, которое затем подрывается, что создает разрушительный термобарический эффект. Такие боеприпасы способны вызывать значительные разрушения и поражать цели в замкнутом пространстве, что делает систему особенно опасной на поле боя.

По неофициальной информации, у России на вооружении в сухопутных войсках 55 единиц ТОС-1А "Солнцепек". Еще три таких системы есть у российских ВДВ.

К слову, 26 ноября 63-й отдельная механизированная бригада 3-го армейского корпуса ВСУ сообщила об уничтожении российского "Солнцепека" на Лиманском направлении.