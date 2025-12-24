Дрони нацгвардійців знищили вогнеметну систему РФ "Солнцепьок" (відео)

"Солнцепьок"

Півненко звернув увагу, що ТОС-1А "Солнцепьок" - важка вогнеметна система, що стріляє термобаричними боєприпасами.

Вона призначена для знищення легкоброньованої, автомобільної техніки, а також будівель і споруд.

При цьому відомо, що система використовує боєприпаси, які створюють потужну вибухову хвилю, високу температуру і сильний тиск на великій площі.

Система здатна випустити однотипні ракети з аерозольною паливною сумішшю, що утворює вибухонебезпечну хмару, яка потім підривається, що створює руйнівний термобаричний ефект. Такі боєприпаси здатні спричиняти значні руйнування і вражати цілі в замкнутому просторі, що робить систему особливо небезпечною на полі бою.

За неофіційною інформацією, у Росії на озброєнні в сухопутних військах 55 одиниць ТОС-1А "Солнцепьок". Ще три таких системи є у російських ВДВ.

До слова, 26 листопада 63-тя окрема механізована бригада 3-го армійського корпусу ЗСУ повідомила про знищення російського "Солнцепьока" на Лиманському напрямку.