Дроны НАТО обойдут РЭБ: новый ИИ позволит беспилотникам действовать полностью автономно

Дроны НАТО смогут обнаруживать вражескую технику даже в тех случаях, когда противник глушит связь. Альянс тестирует ИИ шведского стартапа Scaleout Systems, который запускается непосредственно на борту беспилотника и позволяет ему действовать автономно.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica.
Компания Scaleout Systems, основанная учеными Уппсальского университета, первоначально разрабатывала ИИ для грузовиков. Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году стартап полностью переориентировался на оборонный сектор.
Вместо использования громоздких моделей OpenAI или Anthropic разработчики адаптировали компактные алгоритмы компьютерного зрения под более слабые процессоры беспилотников, планшетов и полевых командных пунктов.
Особенности технологии:
В рамках программы NATO DIANA разработчики интегрировали свой ИИ в проект дешевого камикадзе ALMA, создаваемого совместно с BAE Systems Bofors.
Во время январских испытаний 2026 в Швеции дрон самостоятельно обнаружил, идентифицировал и определил координаты всех потенциальных угроз.
На основе заложенных приоритетов ИИ самостоятельно выбрал самую ценную цель - бронированную инженерную машину и направил на нее взрывчатку без прямой команды оператора.
Также в июне испытания на авиабазе в Уппсале доказали, что полевые узлы способны продолжать обучение ИИ даже после потери связи с центральной лабораторией, а после восстановления сети - синхронизировать новые данные.
В перспективе новейшая система "федеративной учебы" позволит мгновенно обмениваться разведывательными данными между всеми странами-членами НАТО.