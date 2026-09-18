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Дрони НАТО обійдуть РЕБ: новий ШІ дозволить безпілотникам діяти повністю автономно

13:14 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Ольга Завада
ШІ-мережі допоможуть союзникам обмінюватися даними з поля бою (фото: Unsplash)

Дрони НАТО зможуть знаходити ворожу техніку навіть тоді, коли противник глушить зв’язок. Альянс випробовує ШІ шведського стартапу Scaleout Systems, який запускається безпосередньо на борту безпілотника й дозволяє йому діяти автономно.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Ars Technica.

Чому розробники відмовилися від гігантських ШІ-моделей?

Компанія Scaleout Systems, заснована науковцями Уппсальського університету, спочатку розробляла ШІ для вантажівок. Проте після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році стартап повністю переорієнтувався на оборонний сектор.

Замість використання громіздких моделей від OpenAI чи Anthropic розробники адаптували компактні алгоритми комп'ютерного зору під слабші процесори безпілотників, планшетів і польових командних пунктів.

Особливості технології:

  • дрон аналізує відеопотік у режимі реального часу без передачі важких даних на базову станцію;
  • система працює автономно навіть у разі повного придушення сигналу засобами РЕБ або знищення центральних дата-центрів;
  • алгоритми здатні донавчатися безпосередньо під час операції, адаптуючись до нової місцевості (наприклад, при переході з пустелі до міської забудови).

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Успішні кейси та принцип роботи автономних камікадзе

У межах програми NATO DIANA розробники інтегрували свій ШІ в проєкт дешевого камікадзе ALMA, який створюється спільно з BAE Systems Bofors.

Під час січневих випробувань 2026 року в Швеції дрон самостійно виявив, ідентифікував та визначив координати всіх потенційних загроз.

На основі закладених пріоритетів ШІ самостійно обрав найціннішу ціль - броньовану інженерну машину - та спрямував на неї вибухівку без прямої команди оператора.

Також у червні випробування на авіабазі в Уппсалі довели, що польові вузли здатні продовжувати навчання ШІ навіть після втрати зв'язку з центральною лабораторією, а після відновлення мережі - синхронізувати нові дані.

У перспективі новітня система "федеративного навчання" дозволить миттєво обмінюватися розвідувальними даними між усіма країнами-членами НАТО.

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