Дрони НАТО обійдуть РЕБ: новий ШІ дозволить безпілотникам діяти повністю автономно

Дрони НАТО зможуть знаходити ворожу техніку навіть тоді, коли противник глушить зв’язок. Альянс випробовує ШІ шведського стартапу Scaleout Systems, який запускається безпосередньо на борту безпілотника й дозволяє йому діяти автономно.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Ars Technica.
Компанія Scaleout Systems, заснована науковцями Уппсальського університету, спочатку розробляла ШІ для вантажівок. Проте після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році стартап повністю переорієнтувався на оборонний сектор.
Замість використання громіздких моделей від OpenAI чи Anthropic розробники адаптували компактні алгоритми комп'ютерного зору під слабші процесори безпілотників, планшетів і польових командних пунктів.
Особливості технології:
У межах програми NATO DIANA розробники інтегрували свій ШІ в проєкт дешевого камікадзе ALMA, який створюється спільно з BAE Systems Bofors.
Під час січневих випробувань 2026 року в Швеції дрон самостійно виявив, ідентифікував та визначив координати всіх потенційних загроз.
На основі закладених пріоритетів ШІ самостійно обрав найціннішу ціль - броньовану інженерну машину - та спрямував на неї вибухівку без прямої команди оператора.
Також у червні випробування на авіабазі в Уппсалі довели, що польові вузли здатні продовжувати навчання ШІ навіть після втрати зв'язку з центральною лабораторією, а після відновлення мережі - синхронізувати нові дані.
У перспективі новітня система "федеративного навчання" дозволить миттєво обмінюватися розвідувальними даними між усіма країнами-членами НАТО.