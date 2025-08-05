Дроны летели с четырех направлений: в ВСУ рассказали подробности ночного удара россиян
Российские войска сегодня ночью, 5 августа, атаковали Украину дронами-камикадзе и баллистической ракетой. Воздушные силы ВСУ ликвидировали большинство вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 5 августа противник атаковал 46 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск РФ, а также баллистической ракетой Искандер-М из Брянской области РФ", - отметили в Воздушных силах.
Сообщается, что вражеское нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.
По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 29 вражеских дронов типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на севере и востоке страны.
При этом зафиксировано попадание 17 беспилотников на восточном направлении, баллистической ракеты, а также падение сбитых дронов в 3 локациях на южном и северо-восточном направлениях.
Ночной обстрел РФ 5 августа
Россияне ночью 5 августа били по Украине дронами и ракетой. Около полуночи беспилотники были замечены на нескольких направлениях. Основным вектором атаки ударных дронов россиян стала Лозовая Харьковской области.
По словам мэра города Сергея Зеленского, российская армия этой ночью нанесла самый массированный удар по Лозовой. В городе повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор. Также известно о раненых, среди которых двое детей.