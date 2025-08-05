Дрони летіли з чотирьох напрямків: у ЗСУ розповіли подробиці нічного удару росіян
Російські війська сьогодні вночі, 5 серпня, атакували Україну дронами-камікадзе та балістичною ракетою. Повітряні сили ЗСУ ліквідували більшість ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 5 серпня противник атакував 46 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, а також балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської області РФ", - зазначили у Повітряних силах.
Повідомляється, що ворожий напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.
За попередніми даними, протиповітряною обороною збито, або подавлено 29 ворожих дронів типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.
При цьому зафіксовано влучання 17 безпілотників на східному напрямку, балістичної ракети, а також падіння збитих дронів у 3 локаціях на південному та північно-східному напрямках.
Нічний обстріл РФ 5 серпня
Росіяни вночі 5 серпня били по Україні дронами та ракетою. Близько опівночі безпілотники були помічені на декількох напрямках. Основним вектором атаки ударних дронів росіян стала Лозова Харківській області.
За словами мера міста Сергія Зеленського, російська армія цієї ночі завдала наймасованішого удару по Лозовій. У місті пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. Також відомо про поранених, серед яких двоє дітей.