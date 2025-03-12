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Дрони атакують Саратов, Волгоград і не тільки: що відомо

Росія, Середа 12 березня 2025 23:04
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Дрони атакують Саратов, Волгоград і не тільки: що відомо Фото: дрони атакують Саратов, Волгоград (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У ніч на 13 березня жителів відразу кількох російських міст попередили про загрозу атаки дронів. В аеропортах цих міст введено "тимчасові обмеження".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ТАСС.

У російських містах Калуга, Саратов та Волгоград оголосили про загрозу атаки дронів. Внаслідок цього в аеропортах цих міст були введені "тимчасові обмеження на приймання та випуск повітряних суден".

Як повідомляє Росавіація, обмеження стосуються аеропортів Калуги та Саратова. Рішення було ухвалено у зв'язку з можливістю атаки дронів.

Крім того, в Міноборони Росії повідомили, що над Брянською, Ростовською, Калузькою та Бєлгородською областями було збито 14 безпілотних літальних апаратів.

У результаті атаки БПЛА на промисловий об'єкт у Шолоховському районі Ростовської області виникла пожежа.

Пізніше у Росавіації оголосили про введення тимчасових обмежень на приймання і випуск повітряних суден в аеропорту Волгограда у зв'язку з можливими загрозами безпеці.

Нагадаємо, що у ніч на 11 березня росіяни скаржились на звуки вибухів. Зокрема, безпілотники атакували щонайменше Підмосков'я, Рязань і Курськ.

Зауважимо, що раніше сьогодні російський диктатор Володимир Путін нібито відвідав Курську область. Відповідні відео почали ширитись у соціальних мережах ввечері середи, 12 березня.

Детальніше про ситуацію в Курській області - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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