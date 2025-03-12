Путин появился в Курской области впервые после начала операции ВСУ
Российский диктатор Владимир Путин якобы посетил Курскую область. Соответствующие видео начали распространяться в социальных сетях вечером среды, 12 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
На видео, которые распространяются в сети, показано как якобы Путин выходит из авто и встречается с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым. На видео Путин одет в военную форму.
Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Путин провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой войск. Во время совещания Путин снова поставил задачу освободить Курскую область.
А также поручил "особо подумать" о создании зоны безопасности вдоль российско-украинской границы.
Операция в Курской области
В августе прошлого года ВСУ начали Курскую операцию по нескольким стратегическим причинам. Операция имела целью ослабить боевые возможности противника и заставить его перенаправить ресурсы на защиту собственных территорий.
По состоянию на конец лета воины контролировали 100 населенных пунктов в регионе.
В последнее время в СМИ начала появляться информация о том, что якобы начала ухудшаться ситуация в Курской области. В частности, заявлялось, что российские военные РФ продвинулись на северо-западе от Суджи - в районе Свердликово к украинской государственной границе.
Также о якобы окружении украинских войск в Курской области писало издание The Telegraph. По данным СМИ, после прекращения США обмена разведданными украинские войска в Курской области якобы оказались под угрозой окружения. Это, по их данным, усложнило прогнозирование атак и координацию обороны.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинские войска выполняют поставленные задачи в Курской области. А военное командование их координирует, акцентируясь на сохранении жизней личного состава.
Подробнее о ситуации в Курской области - читайте в материале РБК-Украина.
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