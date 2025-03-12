Путин появился в Курской области впервые после начала операции ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

На видео, которые распространяются в сети, показано как якобы Путин выходит из авто и встречается с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым. На видео Путин одет в военную форму.

Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Путин провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой войск. Во время совещания Путин снова поставил задачу освободить Курскую область.

А также поручил "особо подумать" о создании зоны безопасности вдоль российско-украинской границы.

Операция в Курской области

В августе прошлого года ВСУ начали Курскую операцию по нескольким стратегическим причинам. Операция имела целью ослабить боевые возможности противника и заставить его перенаправить ресурсы на защиту собственных территорий.

По состоянию на конец лета воины контролировали 100 населенных пунктов в регионе.

В последнее время в СМИ начала появляться информация о том, что якобы начала ухудшаться ситуация в Курской области. В частности, заявлялось, что российские военные РФ продвинулись на северо-западе от Суджи - в районе Свердликово к украинской государственной границе.

Также о якобы окружении украинских войск в Курской области писало издание The Telegraph. По данным СМИ, после прекращения США обмена разведданными украинские войска в Курской области якобы оказались под угрозой окружения. Это, по их данным, усложнило прогнозирование атак и координацию обороны.