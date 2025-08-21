RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Дроны атаковали Воронежскую область. Накануне там отключили один из энергоблоков АЭС

Иллюстративное фото: дроны атаковали Воронежскую область (росСМИ)
Автор: РБК-Украина

В Воронежской области приостановлено движение поездов после падения неизвестного дрона в районе железнодорожной станции. Накануне атаки был отключен один из энергоблоков Нововоронежской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Воронежской области Александра Гусева, Telegram-канал РЖД и пресс-службу концерна "Росэнергоатом".

Движение по железной дороге было прекращено после падения БПЛА на дороге в Воронежской области.

"В результате падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская (участок Россошь - Сохрановка, Воронежская область) отсутствует напряжение в контактной сети. Пострадавших нет. Движение поездов приостановлено", - сообщили в РЖД.

Через несколько часов движение поездов было восстановлено.

В ночь на 21 августа в Воронежской области было замечено пять неизвестных БПЛА, после чего губернатор региона Александр Гусев сообщил об отключении электричества в нескольких селах и приостановлении движения поездов.

Накануне стало известно об отключении от сети одного из энергоблоков Нововоронежской атомной электростанции.

"20 августа 2025 года в 18:46 (мск) энергоблок №7 Нововоронежской АЭС отключен от сети действием автоматики в штатном режиме. Отключение энергоблока №7 было осуществлено в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами", - говорится в сообщении "Росэнергоатома".

 

 

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 17 августа атаке неизвестных дронов подверглась железнодорожная станция в Воронежской области России. Ранения получил монтажник пути. Также была повреждена линия электропередачи, движение поездов задерживалось.

В Воронеже были повреждены 10 автомобилей, остекление одной квартиры и технического этажа.

Той же ночью в Воронежской области были зафиксированы взрывы. Местные жители информировали о работе ПВО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воронежская областьДрони