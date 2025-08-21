Дрони атакували Воронезьку область. Напередодні там відключили один з енергоблоків АЕС

Рух залізницею було припинено після падіння БПЛА на дорозі у Воронезькій області.

"Внаслідок падіння БПЛА в районі станцій Журавка та Райнівська (дільниця Россош - Сохранівка, Воронезька область) відсутня напруга в контактній мережі. Постраждалих немає. Рух поїздів припинено", – повідомили в Російській залізниці.

За кілька годин рух потягів відновили.

У ніч на 21 серпня у Воронезькій області було помічено п'ять невідомих БПЛА, після чого губернатор регіону Олександр Гусєв повідомив про відключення електрики в кількох селах та призупинення руху поїздів.

Напередодні стало відомо про відключенні від мережі одного з енергоблоків Нововоронезької атомної електростанції.

"20 серпня 2025 року о 18:46 (мск) енергоблок №7 Нововоронезької АЕС відключено від мережі дією автоматики у штатному режимі. Відключення енергоблоку №7 було здійснено у безпечному режимі відповідно до проектних алгоритмів", - ідеться у повідомленні "Росенергоатому".