Воронежскую область атаковали дроны: движение поездов задерживалось

Россия, Воскресенье 17 августа 2025 06:55
Воронежскую область атаковали дроны: движение поездов задерживалось Иллюстративное фото: Воронежскую область атаковали дроны 17 августа (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

В Воронежской области железнодорожная станция подверглась атаке дрона. Россияне заявили, что в результате атаки была задержка движения поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева.

В одном из муниципалитетов Воронежской области в результате атаки беспилотника ранения получил монтажник пути железнодорожной станции. Он госпитализирован в районную больницу.

В результате падения обломков дрона повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, было задержано движение нескольких поездов. Впоследствии оно было восстановлено.

Местные жители сообщают о поражении железнодорожной станции "Лиски", которая находится в одноименном городе Воронежской области, пишет Telegram-канал Astra.

В том же районе загорелся магазин и вещевой рынок. Еще в одном муниципалитете загорелась газовая труба.

Режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать во всем регионе.

В Воронеже, по данным мэра города Сергея Петрина, повреждены 10 автомобилей, остекление одной квартиры и технического этажа.

Как ранее писало РБК-Украина, в ночь на 17 августа в Воронежской области России были зафиксированы взрывы. Местные жители жаловались на дроны и информировали о работе ПВО. Всего в области прозвучало шесть взрывов.

Также РБК-Украина писало о мощном взрыве и масштабном пожаре на пороховом заводе в поселке Лесное Шиловского района Рязанской области РФ. Сообщалось о 5 погибших и 20 пострадавших.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на российских заводах периодически случаются пожары и взрывы. Часто эти сверхслучайные события связаны с нарушением техники безопасности или ударами дронов.

Российская Федерация Дрони
