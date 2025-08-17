Воронежскую область атаковали дроны: движение поездов задерживалось

В Воронежской области железнодорожная станция подверглась атаке дрона. Россияне заявили, что в результате атаки была задержка движения поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева.

В одном из муниципалитетов Воронежской области в результате атаки беспилотника ранения получил монтажник пути железнодорожной станции. Он госпитализирован в районную больницу. В результате падения обломков дрона повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, было задержано движение нескольких поездов. Впоследствии оно было восстановлено. Местные жители сообщают о поражении железнодорожной станции "Лиски", которая находится в одноименном городе Воронежской области, пишет Telegram-канал Astra. В том же районе загорелся магазин и вещевой рынок. Еще в одном муниципалитете загорелась газовая труба. Режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать во всем регионе. В Воронеже, по данным мэра города Сергея Петрина, повреждены 10 автомобилей, остекление одной квартиры и технического этажа.