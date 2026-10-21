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Дроны атаковали центры связи в оккупированных Луганске и Донецке (фото)

12:37 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Дроны атаковали центры связи в оккупированных Луганске и Донецке (фото) Дроны атаковали центры связи в оккупированных Луганске и Донецке (фото из сети)
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Украинские дроны атаковали центры связи в оккупированных Луганске и Донецке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Exilenova+.

В Донецке вчера, 20 октября, Силы обороны Украины ударили по дата-центру "Углетелекома".

А в ночь на 21 октября дроны атаковали оккупированный Луганск. Под ударом оказалось здание, где располагался оператор связи "Лугаком" (бывший "Укртелеком") и Центр телекоммуникационных услуг.

Оба здания получили значительные повреждения.

Дроны атаковали центры связи в оккупированных Луганске и Донецке (фото)Дроны атаковали центры связи в оккупированных Луганске и Донецке (фото)Дроны атаковали центры связи в оккупированных Луганске и Донецке (фото)

Фото: последствия ударов по центрам связи в Донецке и Луганске (Exilenova+)

Эти центры предоставляют услуги мобильной связи, доступа в интернет и передачи данных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Удары по дата-центрам в России

Напомним, 18 октября украинские беспилотники FP-1 атаковали дата-центр "ВКонтакте" в Ленинградской области России.

Ночью 14 октября в Балаке Саратовской области России под удар попал мегадата-центр "Сбербанка".

В ночь на 11 октября дроны остановили работу дата-центра Яндекса во Владимирской области, после чего в стране перестали работать десятки сервисов. Компания сама признала, что объект вышел из строя.

Перед этим, 8 октября, под удар попал самый крупный дата-центр "Яндекса" в Рязанской области, где вспыхнул сильный пожар. В тот же день компания поспешно убрала с карт свои дата-центры в четырех регионах РФ.

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