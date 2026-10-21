Дроны атаковали центры связи в оккупированных Луганске и Донецке (фото)

Украинские дроны атаковали центры связи в оккупированных Луганске и Донецке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Exilenova+ .

В Донецке вчера, 20 октября, Силы обороны Украины ударили по дата-центру "Углетелекома".



А в ночь на 21 октября дроны атаковали оккупированный Луганск. Под ударом оказалось здание, где располагался оператор связи "Лугаком" (бывший "Укртелеком") и Центр телекоммуникационных услуг.

Оба здания получили значительные повреждения.

Фото: последствия ударов по центрам связи в Донецке и Луганске (Exilenova+)

Эти центры предоставляют услуги мобильной связи, доступа в интернет и передачи данных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.