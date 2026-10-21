Дрони атакували центри зв’язку в окупованих Луганську та Донецьку (фото)

Українські дрони атакували центри зв’язку в окупованих Луганську та Донецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Exilenova+ .

У Донецьку вчора, 20 жовтня, Сили оборони України вдарили по дата-центру "Углетелекому".



А у ніч на 21 жовтня дрони атакували окупований Луганськ. Під ударом опинилася будівля, де розташовувався оператор зв’язку "Лугаком" (колишній "Укртелеком") та та Центр телекомунікаційних послуг.

Обидві будівлі зазнали значних пошкоджень.

Фото: наслідки ударів по центрах звязку у Донецьку та Луганську (Exilenova+)

Ці центри надають послуги мобільного зв’язку, доступу до інтернету та передавання даних на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.