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Дрони атакували центри зв’язку в окупованих Луганську та Донецьку (фото)

12:37 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Дрони атакували центри зв’язку в окупованих Луганську та Донецьку (фото) Дрони атакували центри зв’язку в окупованих Луганську та Донецьку (фото з мережі)
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Українські дрони атакували центри зв’язку в окупованих Луганську та Донецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Exilenova+.

У Донецьку вчора, 20 жовтня, Сили оборони України вдарили по дата-центру "Углетелекому".

А у ніч на 21 жовтня дрони атакували окупований Луганськ. Під ударом опинилася будівля, де розташовувався оператор зв’язку "Лугаком" (колишній "Укртелеком") та та Центр телекомунікаційних послуг.

Обидві будівлі зазнали значних пошкоджень.

Дрони атакували центри зв’язку в окупованих Луганську та Донецьку (фото)Дрони атакували центри зв’язку в окупованих Луганську та Донецьку (фото)Дрони атакували центри зв’язку в окупованих Луганську та Донецьку (фото)

Фото: наслідки ударів по центрах звязку у Донецьку та Луганську (Exilenova+)

Ці центри надають послуги мобільного зв’язку, доступу до інтернету та передавання даних на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Удари по дата-центрах у Росії

Нагадаємо, 18 жовтня українські безпілотники FP-1 атакували дата-центр "ВКонтакте" в Ленінградській області Росії.

Уночі 14 жовтня в Балакові Саратовської області Росії під удар потрапив мегадата-центр "Сбербанку".

У ніч на 11 жовтня дрони зупинили роботу дата-центру "Яндекса" у Володимирській області, після чого в країні перестали працювати десятки сервісів. Компанія сама визнала, що об'єкт вийшов з ладу.

Перед цим, 8 жовтня, під удар потрапив найбільший дата-центр "Яндекса" в Рязанській області, де спалахнула сильна пожежа. Того ж дня компанія поспішно прибрала з карт свої дата-центри у чотирьох регіонах РФ.

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