Украинские дроны выбили восемь из 10 крупнейших НПЗ в России: список

Украина атаковала восемь из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Некоторые из них находились под обстрелом не раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание " Медуза ".

По состоянию на конец июня 2026 года украинские беспилотники поразили большинство российских НПЗ из топ-10 по объемам переработки. В частности, под удары попали:

"Газпром нефтехим Салават", Башкортостан (сентябрь 2025 года)

"Киришинефтеоргсинтез" ("Кинеф"), Ленинградская область

"Лукойл-Волгограднефтепереработка", Волгоград

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", Нижегородская область

"Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез", Пермь

Московский НПЗ, Москва

Рязанский НПЗ, Рязань

"Ярославнефтеоргсинтез" ("Славнефть-ЯНОС"), Ярославль

В целом на европейской части России уже не осталось ни одного крупного НПЗ, который хотя бы раз не подвергся атаке дронов Сил обороны.

Некоторые из них, например заводы в Москве и Ярославле, с начала 2026 года атаковали по несколько раз. Из-за существенных разрушений предприятия вынуждены сокращать или полностью останавливать производство.

Кто остался вне зоны поражения

В настоящее время невредимыми остаются только два завода из первой десятки, которые находятся далеко за Уралом. Это Ангарская нефтехимическая компания в Иркутской области и Омский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России.

Напомним, российский рынок горючего оказался в кризисе после серии ударов по НПЗ. На этом фоне цены на бензин в РФ продемонстрировали самый стремительный рост за последние два десятилетия.