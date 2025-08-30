ГУР уничтожило подземный склад взрывчатки в Тульской области РФ, - источники
Главное управление разведки Министерства обороны Украины в ночь на 30 августа уничтожило склад взрывчатки российской армии в Тульской области РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в ГУР.
В ночь на 30 августа силы ГУР атаковали подземный склад взрывчатых веществ, расположенный на территории ПАО "Алексинский химический комбинат" в городе Алексин Тульской области России.
На защищенном подземном складе россияне хранили большое количество пироксилинового пороха - это бездымный порох, используемый в боеприпасах стрелкового вооружения, артиллерийских систем и отдельных ракетных двигателях. Именно этот склад был поражен.
Отмечается, что жители Алексина слышали громкие взрывы, а к месту атаки россиянам пришлось отправить много пожарных машин и карет скорой помощи.
Напомним, украинские разведчики 28 августа уничтожили инфраструктуру узловой железнодорожной станции Тверь на территории России. Мощные взрывы уничтожили большое количество подвижного состава и значительную часть инфраструктуры.
Также 28 августа в Азовском море украинские военные поразили малый ракетный корабль России "Буян-М", который является носителем крылатых ракет "Калибр". Попадание зафиксировали на видео.