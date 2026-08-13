Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России в Башкортостане, вспыхнул пожар

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В сети сообщают об атаке на НПЗ в Башкиртостане, после которой возник пожар. Местные власти тем временем заявили о падении обломков дронов.

"Газпром нефтехим Салават" - это один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов.

Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, мазут, полиэтилен и другую продукцию.

Завод уже неоднократно атаковали дроны - в частности, в сентябре 2025 года и 14 июля 2026-го, когда после удара вспыхнул пожар и переработку нефти остановили.