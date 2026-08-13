Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России в Башкортостане, вспыхнул пожар
Ночью 13 августа дроны атаковали НПЗ "Газпром нефтехим Салават" в городе Салават в Республике Башкортостан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
В сети сообщают об атаке на НПЗ в Башкиртостане, после которой возник пожар. Местные власти тем временем заявили о падении обломков дронов.
"Газпром нефтехим Салават" - это один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов.
Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, мазут, полиэтилен и другую продукцию.
Завод уже неоднократно атаковали дроны - в частности, в сентябре 2025 года и 14 июля 2026-го, когда после удара вспыхнул пожар и переработку нефти остановили.
Удары по НПЗ России
Напомним, ранее мы сообщали, что российский нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез" полностью остановил переработку нефти после удара украинских дронов и последующего пожара.
В ночь на 11 августа в России горели сразу два больших НПЗ после атаки дронов.
Перед этим Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод в Татарстане.