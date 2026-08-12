Большой НПЗ России остановился после удара украинских дронов, - Reuters

Российский нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез" полностью остановил переработку нефти после удара украинских дронов и последующего пожара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Украинские беспилотники во вторник, 11 августа, атаковали российский завод, расположенный примерно в 1 900 километрах к востоку от границы с Украиной. Украинские военные уже официально подтвердили осуществление этого удара.

По данным источников в отрасли, в результате попадания дрона были повреждены некоторые установки завода по переработке сырья, из-за чего работу НПЗ пришлось приостановить. Компания Forteinvest, являющаяся владельцем предприятия, от комментариев воздержалась.

Орский НПЗ является предприятием среднего размера с проектной мощностью 5,76 млн тонн в год (около 115 200 баррелей в сутки).

В 2024 году завод переработал 4,2 млн тонн сырой нефти, произведя 1,8 млн тонн дизельного горючего, 600 тысяч тонн бензина, 500 тысяч тонн битума и 200 тысяч тонн мазута.