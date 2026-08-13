Дрони атакували один з найбільших НПЗ Росії в Башкортостані, спалахнула пожежа
Вночі 13 серпня дрони атакували НПЗ "Газпром нафтохім Салават" у місті Салават, що у Республіці Башкортостан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
У мережі повідомляють про атаку на НПЗ в Башкиртостані, після якої виникла пожежа. Місцева влада тим часом заявила про падіння уламків дронів.
"Газпром нафтохім Салават" - це один із найбільших у РФ нафтопереробних та нафтохімічних комплексів.
Підприємство випускає автомобільні бензини, дизельне пальне, мазут, поліетилен та іншу продукцію.
Завод уже неодноразово атакували дрони - зокрема у вересні 2025 року та 14 липня 2026-го, коли після удару спалахнула пожежа й переробку нафти зупинили.
Удари по НПЗ Росії
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російський нафтопереробний завод "Орскнефтеоргсинтез" повністю зупинив переробку нафти після удару українських дронів і подальшої пожежі.
У ніч на 11 серпня у Росії горіли одразу два великих НПЗ після атаки дронів.
Перед цим Сили оборони України уразили нафтопереробний завод у Татарстані.