ua en ru
Чт, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Дрони атакували один з найбільших НПЗ Росії в Башкортостані, спалахнула пожежа

08:47 13.08.2026 Чт
1 хв
Він знаходиться за 1400 км від кордону України
aimg Тетяна Степанова
Дрони атакували один з найбільших НПЗ Росії в Башкортостані, спалахнула пожежа Ілюстративне фото: дрони атакували НПЗ "Газпрому" в Башкортостані (t.me mchs_official)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Вночі 13 серпня дрони атакували НПЗ "Газпром нафтохім Салават" у місті Салават, що у Республіці Башкортостан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

У мережі повідомляють про атаку на НПЗ в Башкиртостані, після якої виникла пожежа. Місцева влада тим часом заявила про падіння уламків дронів.

"Газпром нафтохім Салават" - це один із найбільших у РФ нафтопереробних та нафтохімічних комплексів.

Підприємство випускає автомобільні бензини, дизельне пальне, мазут, поліетилен та іншу продукцію.

Завод уже неодноразово атакували дрони - зокрема у вересні 2025 року та 14 липня 2026-го, коли після удару спалахнула пожежа й переробку нафти зупинили.

Удари по НПЗ Росії

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російський нафтопереробний завод "Орскнефтеоргсинтез" повністю зупинив переробку нафти після удару українських дронів і подальшої пожежі.

У ніч на 11 серпня у Росії горіли одразу два великих НПЗ після атаки дронів.

Перед цим Сили оборони України уразили нафтопереробний завод у Татарстані.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація НПЗ Війна в Україні Атака дронів
Новини
Україна переживе зиму, якщо США продадуть 5% своїх ракет до Patriot, - Зеленський
Україна переживе зиму, якщо США продадуть 5% своїх ракет до Patriot, - Зеленський
Аналітика
РФ готує удари по газу: чи вистачить запасів на зиму і чим "Нафтогазу" допоможе Свириденко
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент РФ готує удари по газу: чи вистачить запасів на зиму і чим "Нафтогазу" допоможе Свириденко