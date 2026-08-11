В России горят сразу два больших НПЗ после атаки дронов
Ночью 11 августа пожар охватил Комсомольский НПЗ, который находится в Хабаровском крае РФ. Кроме того, огонь бушует на местном нефтеперерабатывающем заводе в Оренбургской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграм-канал ASTRA.
По словам очевидцев, Комсомольский НПЗ попал под удары украинских беспилотников.
Завод является одним из основных поставщиков нефтепродуктов для российского Дальнего Востока. Его проектная мощность составляет 8,5 млн. тонн нефти в год.
Еще один масштабный пожар начался на НПЗ в Орске Оренбургской области, расположенном примерно в 1500 км от Украины.
По информации OSINT-каналов, речь идет о предприятии "Орскнефтеоргсинтез". Сообщается, что там после взрывов вспыхнул сильный пожар.
Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о массированной атаке беспилотников на город и область.
По его словам, в период с 20:30 10 августа до 8:30 11 августа в направлении Московского региона летело 237 дронов.
Собянин уверяет москвичей, что большинство беспилотников были сбиты еще на дальних подступах к региону. Еще 13 дронов, по его словам, уничтожили непосредственно на подлете к Москве.
Напомним, ночью 11 августа в России загорелся один из самых больших складов Wildberries.
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