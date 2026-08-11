В России горят сразу два больших НПЗ после атаки дронов

Ночью 11 августа пожар охватил Комсомольский НПЗ, который находится в Хабаровском крае РФ. Кроме того, огонь бушует на местном нефтеперерабатывающем заводе в Оренбургской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграм-канал ASTRA .

По словам очевидцев, Комсомольский НПЗ попал под удары украинских беспилотников.

Завод является одним из основных поставщиков нефтепродуктов для российского Дальнего Востока. Его проектная мощность составляет 8,5 млн. тонн нефти в год.

Еще один масштабный пожар начался на НПЗ в Орске Оренбургской области, расположенном примерно в 1500 км от Украины.

По информации OSINT-каналов, речь идет о предприятии "Орскнефтеоргсинтез". Сообщается, что там после взрывов вспыхнул сильный пожар.

Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о массированной атаке беспилотников на город и область.

По его словам, в период с 20:30 10 августа до 8:30 11 августа в направлении Московского региона летело 237 дронов.

Собянин уверяет москвичей, что большинство беспилотников были сбиты еще на дальних подступах к региону. Еще 13 дронов, по его словам, уничтожили непосредственно на подлете к Москве.