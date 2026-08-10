Силы обороны поразили НПЗ и другие важные для врага объекты

Силы обороны Украины ночью поразили нефтеперерабатывающий завод в Татарстане, а также еще три военных объекта в Донецкой и Луганской областях - на одном из них уже вспыхнул пожар.

Удар по нефтезаводу "Танеко"

В ночь на 10 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Танеко" в Нижнекамске, Республика Татарстан. Удар был нанесен в рамках мер по снижению военного потенциала российского агрессора.

На объекте зафиксирован пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Атаки в Донецкой и Луганской областях

Кроме того, украинские военные поразили еще три объекта:

ремонтное подразделение в Хрустальном Луганской области;

состав материально-технических средств противника в Новоселидовке Донецкой области;

полевой артиллерийский склад в Боевом Донецкой области.

В Генштабе отметили, что Силы обороны и далее будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации.

Подтверждены последствия предварительных ударов

В Генштабе также подтвердили результаты прошлых дней.

В результате атаки на НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае 8 августа повреждена колонна первичной переработки нефти АВТ-6.

А после удара 3 августа по аэродрому "Гвардейское" на временно оккупированной территории Крыма уничтожены девять горизонтальных резервуаров с авиационным горючим и повреждены два ангара для авиационной техники.

Напомним, утром 10 августа жители Татарстана уже сообщали о взрывах и атаке дронов на промышленные объекты Нижнекамска.