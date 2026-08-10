Силы обороны поразили НПЗ и другие важные для врага объекты
Силы обороны Украины ночью поразили нефтеперерабатывающий завод в Татарстане, а также еще три военных объекта в Донецкой и Луганской областях - на одном из них уже вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Удар по нефтезаводу "Танеко"
В ночь на 10 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Танеко" в Нижнекамске, Республика Татарстан. Удар был нанесен в рамках мер по снижению военного потенциала российского агрессора.
На объекте зафиксирован пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется.
Атаки в Донецкой и Луганской областях
Кроме того, украинские военные поразили еще три объекта:
- ремонтное подразделение в Хрустальном Луганской области;
- состав материально-технических средств противника в Новоселидовке Донецкой области;
- полевой артиллерийский склад в Боевом Донецкой области.
В Генштабе отметили, что Силы обороны и далее будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации.
Подтверждены последствия предварительных ударов
В Генштабе также подтвердили результаты прошлых дней.
В результате атаки на НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае 8 августа повреждена колонна первичной переработки нефти АВТ-6.
А после удара 3 августа по аэродрому "Гвардейское" на временно оккупированной территории Крыма уничтожены девять горизонтальных резервуаров с авиационным горючим и повреждены два ангара для авиационной техники.
Напомним, утром 10 августа жители Татарстана уже сообщали о взрывах и атаке дронов на промышленные объекты Нижнекамска.
Жители города слышали пролет беспилотников, а в сети появились первые кадры с места событий.
Между тем, 6 августа украинские дроны ударили по нефтеперерабатывающему заводу Славнефть-ЯНОС в Ярославле и двух кораблях береговой охраны ФСБ в Керчи.
На предприятии тогда раздалось не менее шести взрывов и возникли пожары в четырех частях завода.