Дроны атаковали морской терминал в Краснодарском крае, вспыхнул пожар

Сообщается, что в результате падения обломков дронов на территории морского терминала произошло возгорание.

По словам губернатора, погиб один человек. Еще три человека, по предварительным данным, получили ранения.

К ликвидации пожара на морском терминале привлечено 96 человек и более 30 единиц техники, в том числе от МЧС России.

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