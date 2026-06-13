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Дроны атаковали морской терминал в Краснодарском крае, вспыхнул пожар

10:10 13.06.2026 Сб
1 мин
Что известно о результатах атаки?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: дроны атаковали морской терминал в Краснодарском крае (t.me/mchs_official)

Ночью 13 июня беспилотники атаковали морской терминал в Темрюкском районе Краснодарского края России. Там вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Сообщается, что в результате падения обломков дронов на территории морского терминала произошло возгорание.

По словам губернатора, погиб один человек. Еще три человека, по предварительным данным, получили ранения.

К ликвидации пожара на морском терминале привлечено 96 человек и более 30 единиц техники, в том числе от МЧС России.

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Удары по объектам РФ

Напомним, в течение суток и в ночь на 11 июня ВСУ нанесли серии ударов по ряду целей, связанных с военной логистикой, промышленностью и управлением российских войск.

В частности, был поражен Афипский НПЗ. На месте вспыхнул сильный пожар.

Также украинские военные сообщили о серьезных повреждениях на трех крупных нефтяных объектах на территории России, которые были зафиксированы после ударов 8 июня. В частности, на перевалочной нефтебазе "Грушевая" в районе Грушевой Балки Краснодарского края подтвержден пожар на двух резервуарах с нефтью.

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