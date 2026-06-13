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Дрони атакували морський термінал в Краснодарському краї, спалахнула пожежа

10:10 13.06.2026 Сб
1 хв
Що відомо про результати атаки?
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: дрони атакували морський термінал в Краснодарському краї (t.me/mchs_official)

Вночі 13 червня безпілотники атакували морський термінал у Темрюкському районі Краснодарського краю Росії. Там спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва.

Повідомляється, що внаслідок падіння уламків дронів на території морського терміналу сталося загоряння.

За словами губернатора, загинула одна людина. Ще троє осіб, за попередніми даними, отримали поранення.

До ліквідації пожежі на морському терміналі залучено 96 осіб та понад 30 одиниць техніки, зокрема від МНС Росії.

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Удари по об'єктах РФ

Нагадаємо, протягом доби і в ніч на 11 червня ЗСУ завдали серії ударів по низці цілей, пов'язаних із військовою логістикою, промисловістю та управлінням російських військ.

Зокрема, було вражено Афіпський НПЗ. На місці спалахнула сильна пожежа.

Також українські військові повідомили про серйозні пошкодження на трьох великих нафтових об'єктах на території Росії, які були зафіксовані після ударів 8 червня. Зокрема, на перевалочній нафтобазі "Грушова" в районі Грушевої Балки Краснодарського краю підтверджено пожежу на двох резервуарах із нафтою.

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Краснодарский крайВійна в УкраїніАтака дронів