Дрони атакували морський термінал в Краснодарському краї, спалахнула пожежа

Удари по об'єктах РФ

Нагадаємо, протягом доби і в ніч на 11 червня ЗСУ завдали серії ударів по низці цілей, пов'язаних із військовою логістикою, промисловістю та управлінням російських військ.

Зокрема, було вражено Афіпський НПЗ. На місці спалахнула сильна пожежа.

Також українські військові повідомили про серйозні пошкодження на трьох великих нафтових об'єктах на території Росії, які були зафіксовані після ударів 8 червня. Зокрема, на перевалочній нафтобазі "Грушова" в районі Грушевої Балки Краснодарського краю підтверджено пожежу на двох резервуарах із нафтою.