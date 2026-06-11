Генштаб подтвердил удар по одному из самых больших НПЗ юга России
В течение суток и в ночь на 11 июня 2026 года ВСУ нанесли серию ударов по ряду целей, связанных с военной логистикой, промышленностью и управлением российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ.
Поражение Афипского НПЗ
В Краснодарском крае РФ был атакован Афипский нефтеперерабатывающий завод. По имеющимся данным, зафиксировано попадание по объекту и возгорание на его территории.
Афипский НПЗ считается одним из крупнейших перерабатывающих предприятий на юге России. Его мощность составляет около 6,25 млн тонн нефти в год.
Завод выпускает дизельное топливо, бензин и мазут, которые используются в том числе для обеспечения военной логистики.
Удары по объектам в Крыму
На временно оккупированной территории Крыма в Севастополе поражен объект, связанный с производством и оснащением морских безэкипажных катеров.
Он использовался для сборки и подготовки платформ, применяемых в акватории Черного моря.
Также зафиксировано поражение склада беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Григорьевка.
Поражение пунктов управления и БПЛА
Сообщается об ударах по пунктам управления российских войск в районах Давыдовского, Новознамянки, Бахмута, Селидово и Покровска на территории Донецкой и Луганской областей.
Отдельно был поражен пункт управления беспилотниками в районе Новоандреевки Донецкой области, а также район сосредоточения подразделений БПЛА вблизи Довжанска в Луганской области.
Кроме того, в районе Авдеевки поражена мастерская, где осуществлялось производство и ремонт беспилотников.
Напоминаем, что украинские военные сообщили о серьезных повреждениях на трех крупных нефтяных объектах на территории России, которые были зафиксированы после ударов 8 июня. В частности, на перевалочной нефтебазе "Грушовая" в районе Грушевой Балки Краснодарского края подтвержден пожар на двух резервуарах с нефтью.