Дроны атаковали Киришский НПЗ: вспыхнул масштабный пожар
В ночь на 9 ноября дроны атаковали город Кириши в Ленинградской области России, где расположен нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ). После атаки в промышленной зоне возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
Перед атакой жители Ленинградской области сообщали о серии взрывов и работе российской противовоздушной обороны. В регионе звучали сирены воздушной опасности, местные жители предупреждали о приближении беспилотников.
По сообщениям местных жителей, взрывы были слышны в районе Киришей. Системы ПВО пытались перехватить воздушные цели.
Однако дроны попали в НПЗ, возник пожар. По сообщениям очевидцев, возгорание наблюдалось сразу в нескольких местах.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил попадания беспилотников в промышленную зону Киришей. По его словам, над регионом сбили 81 БпЛА, боевая работа продолжалась.
"Есть факты попадания БпЛА в промзоне города Кириши. Также зафиксировано попадание осколков в одну из квартир в г. Кириши, из квартиры эвакуирована семья", - сообщил Дрозденко.
На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях попаданий и возможных пострадавших уточняется.
Предыдущие атаки
Как известно, НПЗ в Киришах уже был атакован несколько раз. В начале октября "Киришинефтеоргсинтез" после атаки дронов остановил свою крупнейшую установку.
4 октября по российскому НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" был нанесен удар Силами специальных операций вместе с повстанческим движением "Черная искра".
Еще Киришский НПЗ был атакован в ночь на 8 марта. Тогда обломки сбитого беспилотника повредили внешнюю конструкцию одного из резервуаров.