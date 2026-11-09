ua en ru
Пн, 09 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Дрони атакували Киришський НПЗ: спалахнула масштабна пожежа

05:15 09.11.2026 Пн
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Дрони атакували Киришський НПЗ: спалахнула масштабна пожежа Фото: російська МНС (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

У ніч на 9 листопада дрони атакували місто Кіріші в Ленінградській області Росії, де розташований нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ). Після атаки у промисловій зоні виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Перед атакою жителі Ленінградської області повідомляли про серію вибухів та роботу російської протиповітряної оборони. У регіоні лунали сирени повітряної небезпеки, місцеві жителі попереджали про наближення безпілотників.

За повідомленнями місцевих жителів, вибухи було чутно в районі Кірішів. Системи ППО намагалися перехопити повітряні цілі.

Проте дрони потрапили в НПЗ, виникла пожежа. За повідомленнями очевидців, спалах спостерігався відразу в кількох місцях.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив потрапляння безпілотників у промислову зону Кірішів. За його словами, над регіоном збили 81 БпЛА, бойова робота тривала.

"Є факти влучення БпЛА у промзоні міста Кіріші. Також зафіксовано попадання осколків в одну з квартир у м. Кіріші, з квартири евакуйовано родину", - повідомив Дрозденко.

На місці працюють екстрені служби. Інформація про наслідки влучень та можливих постраждалих уточнюється.

Попередні атаки

Як відомо, НПЗ у Кірішах вже було атаковано кілька разів. На початку жовтня "Киришинефтеоргсинтез" після атаки дронів зупинив свою найбільшу установку.

4 жовтня по російському НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" було завдано удару Силами спеціальних операцій разом із повстанським рухом "Чорна іскра".

Ще Киришський НПЗ був атакований у ніч проти 8 березня. Тоді уламки збитого безпілотника пошкодили зовнішню конструкцію одного із резервуарів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація НПЗ Пожежа
Новини
Кушнер запропонував відновити діалог Європи та РФ за зразком Ради НАТО-Росія, - WP
Кушнер запропонував відновити діалог Європи та РФ за зразком Ради НАТО-Росія, - WP
Аналітика
Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так
Марія Волощукредактор РБК-Україна Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так