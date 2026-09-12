ua en ru
Сб, 12 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Дроны атаковали химзавод в Тольятти и аэродром в Таганроге (видео)

05:58 12.09.2026 Сб
2 мин
В обоих городах OSINT-сообщество фиксирует пожары
aimg Екатерина Коваль
Дроны атаковали химзавод в Тольятти и аэродром в Таганроге (видео) Фото: пожар фиксируют и на аэродроме (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Ночью 12 сентября беспилотники атаковали сразу два российских города - Тольятти и Таганрог. В первом под удар попал стратегический химзавод, во втором зафиксировано несколько пожаров, в том числе на аэродроме и автозаводе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторингового Telegram-канала Exilenova+.

Химзавод в Тольятти

По информации OSINT-сообщества, целью атаки мог стать химзавод "КуйбышевАзот" в Тольятти.

Предприятие производит аммиак, аммиачную селитру, карбамид, сульфат аммония, капролактам, полиамид и другое - это одно из ключевых стратегических предприятий азотной отрасли России.

Это уже не первая атака на завод - беспилотники уже поражали его в марте этого года.

Пожары в Таганроге

В Таганроге, по сообщениям OSINT-источников, зафиксировано несколько пожаров. Сообщается о возгорании резервуара на местном автозаводе.

Местные жители также информируют о пожаре на аэродроме.

Напомним, атаки на промышленную и энергетическую инфраструктуру РФ в последние дни участились - в ночь на 11 сентября сразу несколько городов, среди них Волгоград, Каспийск и Самара, получили удары, предварительно были атакованы НПЗ и порт.

Той же ночью под ударом оказался и Саратов - после атаки дронов там вспыхнули НПЗ и состав OZON.

Кроме того, Украина побила рекорд дальности поражения - речь идет о мощном ударе дронами FP-1 по Новоуренгойскому и Пуровскому газовым заводам на фоне роста глубины атак вглубь территории РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Ростовская область Тольятти Война в Украине
Новости
Литва исчезнет с карты мира: Медведев пригрозил "радиоактивным пеплом"
Литва исчезнет с карты мира: Медведев пригрозил "радиоактивным пеплом"
Аналитика
Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech