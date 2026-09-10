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Рекордная атака дронов FP-1 по газовым заводам РФ: появились спутниковые снимки

18:43 10.09.2026 Чт
2 мин
Украина побила рекорд дальности поражения российских целей
aimg Елена Бджола
Рекордная атака дронов FP-1 по газовым заводам РФ: появились спутниковые снимки Фото: Украина рекордно ударила по газовым заводам России (Getty Images)
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9 сентября Украина мощно ударила дронами FP-1 по Новоуренгойскому и Пуровскому газовым заводам РФ. Появились спутниковые снимки последствий поражения стратегических объектов врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "КиберБорошно".

Украина поразила Новоуренгойский ЗПКТ

Поражение Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке (ЗПКТ) 9 сентября произошло в более чем 3000 километрах от Украины, напомнили осинтеры.

Дроны FP-1 впервые достали до Ямало-Ненецкого автономного округа и поразили установку подготовки газов деэтанизации на Уренгойском ЗПКТ. Это предприятие "Газпром переработки", расположенное в 18 км от Нового Уренгоя.

Рекордная атака дронов FP-1 по газовым заводам РФ: появились спутниковые снимки

Фото: последствия удара Украины по Новоуренгойскому ЗПКТ (t.me/kiber_boroshno/13477)

Оно является самой далекой от государственной границы с Украиной целью, которую поразили с начала полномасштабного вторжения России, отмечают эксперты.

Этот удар принципиально отличается от ударов по НПЗ, поскольку газопереработка - первая цепочка превращения нестабильного газового конденсата в товарную продукцию, говорят исследователи.

ЗПКТ имеет проектную мощность около 19,5 миллиона тонн сырья в год. Именно отсюда газы деэтанизации должны поступать на Новоуренгойский газохимический комплекс (НГХК), производящий до 400 тысяч тонн полиэтилена низкой плотности в год, уточнили осинтеры.

По оценкам, это обеспечивает около 10% мощностей России по производству полиэтилена и полипропилена (общее производство - около 3,8 миллиона тонн в год).

Поражение установки подготовки газов деэтанизации означает нарушение всей цепочки от конденсата к полиэтилену.

Удар по Пуровскому ЗПК

Также украинские дроны попали в Пуровский завод по переработке газового конденсата (ЗПК) - ключевое перерабатывающее предприятие НОВАТЭКа. Он расположен вблизи города Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе.

Рекордная атака дронов FP-1 по газовым заводам РФ: появились спутниковые снимки

Фото: последствия удара Украины по Пуровскому ЗПК (t.me/kiber_boroshno/13477)

Поражена установка осушки сжиженных углеводородных газов (УО СУГ), которая доводит качество СУГ до международных стандартов для экспорта, уточняют эксперты.

Без нее у продукции остается избыток метанола и воды, что означает:

  • несоответствие экспортным спецификациям,
  • проблемы при хранении и транспортировке.

Пуровский ЗПК перерабатывает весь деэтанизированный газовый конденсат месторождений Новатек. Объем переработки в 2024 году - 13,2 миллиона тонн, говорят осинтеры.

Ранее РБК-Украина писало, что Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспортировке стал успешно пораженной целью Украины 9 сентября. На заводе разгорелся пожар.

Кроме того, ССО заявили о рекордном за время войны ударе по российской промышленности. Дроны преодолели более 3000 километров и поразили два крупных газовых завода РФ на Ямале.

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