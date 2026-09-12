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Дрони атакували хімзавод у Тольятті та аеродром у Таганрозі (відео)

05:58 12.09.2026 Сб
2 хв
В обох містах OSINT-спільнота фіксує пожежі
aimg Катерина Коваль
Дрони атакували хімзавод у Тольятті та аеродром у Таганрозі (відео) Фото: пожежу фіксують і на аеродромі (Getty Images)
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Уночі 12 вересня безпілотники атакували одразу два російські міста - Тольятті та Таганрог. У першому під удар потрапив стратегічний хімзавод, у другому зафіксовано кілька пожеж, зокрема на аеродромі та автозаводі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингового Telegram-каналу Exilenova+.

Хімзавод у Тольятті

За інформацією OSINT-спільноти, ціллю атаки міг стати хімзавод "КуйбишевАзот" у Тольятті.

Підприємство виробляє аміак, аміачну селітру, карбамід, сульфат амонію, капролактам, поліамід та інше - це одне з ключових стратегічних підприємств азотної галузі Росії.

Це вже не перша атака на завод - безпілотники вже вражали його у березні цього року.

Пожежі в Таганрозі

В Таганрозі, за повідомленнями OSINT-джерел, зафіксовано кілька пожеж. Повідомляється про загоряння резервуара на місцевому автозаводі.

Місцеві мешканці також інформують про пожежу на аеродромі.

Нагадаємо, атаки на промислову та енергетичну інфраструктуру РФ останніми днями почастішали - у ніч на 11 вересня одразу кілька міст, серед них Волгоград, Каспійськ і Самара, зазнали ударів, попередньо були атаковані НПЗ і порт.

Тієї ж ночі під ударом опинився і Саратов - після атаки дронів там спалахнули НПЗ і склад OZON.

Крім того, Україна побила рекорд дальності ураження - йдеться про потужний удар дронами FP-1 по Новоуренгойському та Пурівському газових заводах на тлі зростання глибини атак углиб території РФ.

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