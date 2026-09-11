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Саратов атаковали дроны, после ударов горит НПЗ и склад OZON

04:17 11.09.2026 Пт
2 мин
Что известно об атаке на Саратов?
aimg Эдуард Ткач
Саратов атаковали дроны, после ударов горит НПЗ и склад OZON Фото: губернатор подтвердил атаку в Саратове (Getty Images)
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В ночь на 11 сентября Саратовская область России оказалась под атакой дронов. В областном центре зафиксированы пожары как минимум на двух объектах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-пабліки.

Примерно в 2 часа ночи губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что от Минобороны РФ поступило информация об угрозе применения беспилотников.

"Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - добавил он.

При этом уже с 02:30 в соцсетях массово появились видео, на которых был выдан масштабный пожар. OSINT-паблики уточняли, что в результате дроновой атаки загорелся местный нефтеперерабатывающий завод.

Еще спустя час каналы сообщили, что, предварительно, кроме НПЗ, возник пожар на логистическом хабе OZON.

Также отметим, что была информация о взрывах в Энгельсе Саратовской области. Но было ли что-то атаковано, пока неясно. Никаких официальных комментариев тоже не было.

Обновлено в 4:30

Губернатор Бусаргин подтвердил, что в результате дроновой атаки зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Другие атаки

Напомним, в ночь на 8 сентября украинские дроны тоже атаковали Саратов, а именно НПЗ. На фоне этого россияне жаловались на взрывы и пожар, а губернатор региона подтвердил повреждение гражданской инфраструктуры.

Также отметим, что Саратов уже не раз подвергался атаке, и к примеру начиная со 2 августа местный НПЗ уже второй раз останавливал свою работу.

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