Дроны атаковали химзавод РФ в Краснодарском крае: возник пожар

Иллюстративное фото: дроны атаковали химзавод РФ в Краснодарском крае (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Россияне пожаловались на атаку неизвестных донов на химический завод "ЕвроХим-Белореченские минеральные удобрения", который находится в Краснодарском крае, Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

По словам местных, после атаки дронов на крупном предприятии возник пожар, работников эвакуировали. Также известно, что в городе перекрыто движение автотранспорта в районе химического завода.

В частности, оперативный штаб Краснодарского края подтвердил, что в Белореченском районе края фрагменты дронов упали вблизи "одного из крупных предприятий муниципалитета", вызвав пожар. При этом название предприятия не уточняется.

"Около 140 человек - сотрудников предприятия - были эвакуированы в защитное сооружение", - сказано в сообщении.

По данным властей, возгорание площадью около 50 квадратных метров было ликвидировано. Пострадавших нет. На месте продолжают работать специальные и экстренные службы.

 

Удары по НПЗ в РФ

Стоит заметить, что Силы обороны Украины регулярно наносят удары по НПЗ врага, которые обеспечивают поставки нефтепродуктов российской армии. Ранее мы писали, что неизвестные дроны атаковали НПЗ в Краснодаре. Там после серии взрывов тоже начался пожар.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

На днях мы писали, что беспилотники ЦСО "А" СБУ второй раз за последние семь дней долетели до Башкортостана и поразили "Газпром Нефтехим - Салава". Он один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.

