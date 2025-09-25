Дроны атаковали химзавод РФ в Краснодарском крае: возник пожар

По словам местных, после атаки дронов на крупном предприятии возник пожар, работников эвакуировали. Также известно, что в городе перекрыто движение автотранспорта в районе химического завода.

В частности, оперативный штаб Краснодарского края подтвердил, что в Белореченском районе края фрагменты дронов упали вблизи "одного из крупных предприятий муниципалитета", вызвав пожар. При этом название предприятия не уточняется.

"Около 140 человек - сотрудников предприятия - были эвакуированы в защитное сооружение", - сказано в сообщении.

По данным властей, возгорание площадью около 50 квадратных метров было ликвидировано. Пострадавших нет. На месте продолжают работать специальные и экстренные службы.