Дрони атакували хімзавод РФ у Краснодарському краї: виникла пожежа

Росіяни поскаржились на атаку невідомих донів на хімічний завод "ЄвроХім-Білоріченські мінеральні добрива", який знаходиться у Краснодарському краї, Росія.
За словами місцевих, після атаки дронів на великому підприємстві виникла пожежа, працівників евакуювали. Також відомо, що в місті перекрито рух автотранспорту в районі хімічного заводу.
Зокрема, оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив, що в Білоріченському районі краю фрагменти дронів впали поблизу "одного з великих підприємств муніципалітету", викликавши пожежу. При цьому назва підприємства не уточнюється.
"Близько 140 осіб - співробітників підприємства - були евакуйовані в захисну споруду", - сказано у повідомленні.
За даними влади, загоряння площею близько 50 квадратних метрів було ліквідовано. Постраждалих немає. На місці продовжують працювати спеціальні та екстрені служби.
Варто зауважити, що Сили оборони України регулярно завдають ударів по НПЗ ворога, які забезпечують постачання нафтопродуктів російській армії. Раніше ми писали, що невідомі дрони атакували НПЗ у Краснодарі. Там після серії вибухів теж почалася пожежа.
Днями ми писали, що безпілотники ЦСО "А" СБУ вдруге за останні сім днів долетіли до Башкортостану та уразили "Газпром Нафтохім - Салава". Він один із найбільших у РФ нафтопереробних і нафтохімічних заводів.