Дрони атакували хімзавод РФ у Краснодарському краї: виникла пожежа

За словами місцевих, після атаки дронів на великому підприємстві виникла пожежа, працівників евакуювали. Також відомо, що в місті перекрито рух автотранспорту в районі хімічного заводу.

Зокрема, оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив, що в Білоріченському районі краю фрагменти дронів впали поблизу "одного з великих підприємств муніципалітету", викликавши пожежу. При цьому назва підприємства не уточнюється.

"Близько 140 осіб - співробітників підприємства - були евакуйовані в захисну споруду", - сказано у повідомленні.

За даними влади, загоряння площею близько 50 квадратних метрів було ліквідовано. Постраждалих немає. На місці продовжують працювати спеціальні та екстрені служби.