В дронах и ракетах РФ - тысячи иностранных деталей из США, Китая и ЕС, - Зеленский

По его словам, во время массированного комбинированного удара по Украине в ночь на 5 октября Россия применила 549 средств поражения, которые содержали 102 785 компонентов иностранного производства. Речь идет о компаниях из США, Китая, Тайваня, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея и Нидерландов.

Зеленский уточнил, что в запущенных ударных дронах было примерно 100 688 иностранных компонентов, в "Искандерах" - около 1500, в "Кинжалах" - 192, а в "Калибрах" - 405.

"Компании в Соединенных Штатах изготавливают конверторы для ракет Х-101 и дронов Shahed/Geran, матрицы для этих БпЛА и ракет "Кинжал", аналого-цифровые преобразователи для дронов и ракет, а также микроэлектронику для ракет", - сказал президент.

Он также отметил, что не менее 50 единиц микроэлектроники в каждом "Шахеде" изготавливаются в Китае и на Тайване. Микроконтроллеры для БпЛА производятся в Швейцарии, микрокомпьютеры для контроля полета - в Великобритании, оптоизоляторы для крылатых ракет - в Японии, а коммутационные разъемы - в Германии. Кроме того, Россия использует процессоры из Нидерландов и сервоприводы и подшипники, изготовленные в Республике Корея.

Президент сообщил, что Украина готовит новые санкции против тех, кто помогает России и ее войне, а также передала партнерам предложения по ограничению схем поставок.

"На этой неделе состоится встреча санкционных координаторов G7, и мы ожидаем системного решения, чтобы обеспечить эффективность санкций", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что важно остановить все схемы обхода санкций, поскольку "каждую такую схему Россия использует для продолжения убийств".

"Мир имеет силу, чтобы это остановить", - подчеркнул глава государства.