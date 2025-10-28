ua en ru
Дрон упав у центрі Чернігова: що відомо

Чернігів , Вівторок 28 жовтня 2025 00:35
Дрон упав у центрі Чернігова: що відомо Ілюстративне фото: дрон "Шахед" (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У центрі Чернігова впав бойовий дрон типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського у Telegram.

"Зафіксовано падіння "шахеда" в центральній частині міста. Наслідки уточнюються", - написав очільник МВА.

За кілька хвилин до цього повідомлялось про вибух у Чернігові.

О 23:45 Повітряні сили ЗСУ попереджали про дрон, який рухався зі сходу в напрямку міста.

Станом на 00:25 "шахедна" небезпека оголошена лише на півночі Чернігівської та Сумської областей.

Мапа повітряних тривог має такий вигляд:

Дрон упав у центрі Чернігова: що відомо

Оновлено о 00:40

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про нові дрони, які рухаються з півночі курсом на Чернігів.

Атака дронів на Чернігів на область 27 жовтня

Як раніше повідомляло РБК-Україна, 27 жовтня російські війська атакували Чернігів та Чернігівський район ударними безпілотниками.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про декілька груп дронів у напрямку Чернігова. Моніторингові канали писали, що поблизу міста налічувалось близько 15 "Шахедів".

В обласному центрі внаслідок ударів були пошкоджені чотири житлові будинки, одна людина дістала травми.

У Чернігівському районі загорілася господарча будівля. Обійшлося без потерпілих.

