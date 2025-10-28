Дрон упав у центрі Чернігова: що відомо
У центрі Чернігова впав бойовий дрон типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського у Telegram.
"Зафіксовано падіння "шахеда" в центральній частині міста. Наслідки уточнюються", - написав очільник МВА.
За кілька хвилин до цього повідомлялось про вибух у Чернігові.
О 23:45 Повітряні сили ЗСУ попереджали про дрон, який рухався зі сходу в напрямку міста.
Станом на 00:25 "шахедна" небезпека оголошена лише на півночі Чернігівської та Сумської областей.
Мапа повітряних тривог має такий вигляд:
Оновлено о 00:40
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про нові дрони, які рухаються з півночі курсом на Чернігів.
Атака дронів на Чернігів на область 27 жовтня
Як раніше повідомляло РБК-Україна, 27 жовтня російські війська атакували Чернігів та Чернігівський район ударними безпілотниками.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про декілька груп дронів у напрямку Чернігова. Моніторингові канали писали, що поблизу міста налічувалось близько 15 "Шахедів".
В обласному центрі внаслідок ударів були пошкоджені чотири житлові будинки, одна людина дістала травми.
У Чернігівському районі загорілася господарча будівля. Обійшлося без потерпілих.